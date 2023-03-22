В Башкирии 54-летний водитель за рулем ВАЗ-2107 сбил пешехода. Инцидент произошел на 9 км автодороги Верхнеаташево - Семилетка - Верхнеманчарово в Дюртюлинском районе.

По данным ГИБДД по РБ, житель Илишевского района за рулём ВАЗ-2107 совершил наезд на 31-летнего уфимца, который, предположительно, шёл вдоль проезжей части в попутном направлении.

«В результате ДТП пешеход госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы. Начато разбирательство», — сообщили в ведомстве.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано шесть автомобильных аварий, из них пять - наезды на пешеходов.