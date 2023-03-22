Разыскивается 15-летний подросток из Набережных Челнов, который может находиться в Башкирии

Волонтеры разыскивают 15-летнего подростка из Набережных Челнов (Республика Татарстан), который может находиться в Башкирии. Об этом сообщает поисковый отряд ДПСО «Орёл».

Собиров Раиф Алишерович (4 февраля 2008 года рождения) 20 марта 2023 года около 14 часов вышел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Рост: 160-165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет: черная куртка, темные джинсы, кроссовки.

Звонить по телефонам 102 или 112.