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Сегодня, 12:20

В Уфе у любителей «легких денег» полицейские нашли около 350 свертков с наркотиками

МВД по РБ
Фото:МВД по РБ

В Башкортостане полицейские задержали троих подозреваемых в сбыте запрещенных веществ. Одноклассники приехали в Уфу раскладывать «закладки» с героином и метадоном. В одном из гаражных кооперативов города при попытке оборудования так называемых «закладок» полицейскими были задержаны трое мужчин. В кармане одного из них были обнаружены три свертка с неизвестным белым порошкообразным веществом. Для выяснения обстоятельств мужчин доставили в отдел полиции.

«В ходе разбирательства оперативники установили, что все трое приехали в Уфу за „легкими деньгами“ с помощью распространения запрещенных веществ. При приобретении наркотиков через посредника в одном из приложений подозреваемые получали координаты тайников. Затем одноклассники на съемных квартирах расфасовывали наркотические вещества на более мелкие дозы и раскладывали по городу. Во время обыска по месту жительства одного из задержанных было обнаружено более 40 свертков с наркотиками. Злоумышленники спрятали запрещенные вещества в корпус пылесоса. Также полицейские в квартире нашли весы, пачку полиэтиленовых пакетиков, шприцы и изоленту», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.

Еще одно хранилище полицейские нашли в подъезде одного из задержанных. Сверток с запрещенными веществами был спрятан под лестницей. Внутри пакета находилось порядка 50 свертков, обмотанных изолентой с наркотиками. Всего из незаконного оборота изъято около 350 свертков с запрещенными веществами.

Сейчас в отношении 23-летнего и двух 21-летних парней решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовно дело по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Общая масса запрещенных веществ, изъятых у задержанных, составила порядка 400 граммов.

Видео:МВД по РБ
Автор:Дарья Субботина
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