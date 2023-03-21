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Сегодня, 10:17

В Башкирии отменили оправдательный приговор, вынесенный экс-полицейскому

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Верховный суд Башкирии удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и отменил приговор в части оправдания бывшего сотрудника ППС полиции Стерлитамака. Ранее приговором Стерлитамакского городского суда обвиняемый осужден по статье «кража». Его оштрафовали на 200 тысяч рублей и оправдали по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий») из-за непричастности к совершению преступления.

По версии следствия, в декабре 2021 года полицейский в форменном обмундировании пришел в квартиру жительницы Стерлитамака и нанес ей телесные повреждения, чтобы та забрала заявление о привлечении знакомой к уголовной ответственности. Кроме того, в марте 2022 года обвиняемый на улице города нашел чужую банковскую карту, воспользовался ею и потратил порядка 10 тысяч рублей.

Неправомерные действия фигуранта уголовного дела пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Не согласившись с приговором, гособвинитель обжаловал его, указав на существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, в том числе при оценке доказательств обвинения.

«Верховный суд республики согласился с доводами надзорного ведомства и отменил незаконный приговор в части оправдания, направив уголовное дело на новое рассмотрение. Мужчина уволен из органов полиции по компрометирующим основаниям», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ.

Автор:Дарья Субботина
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