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Вчера, 22:21

Волонтеры разыскивают пропавшего месяц назад Руслана Салимова

Волонтеры разыскивают пропавшего 41-летнего Салимова Руслана Галимзяновича (1982 года рождения). 

По информации поискового отряда ДПСО «БаРС» (БашРегионСпас), с 22 февраля 2023 года его местонахождение неизвестно. Он может находиться как в Уфе, так и в Казани. 

Приметы: рост 180-185, спортивного телосложения, волосы короткие черные с сединой, глаза карие.

Был одет: черная с белым узором зимняя куртка с капюшоном, синие джинсы, зимние коричневые ботинки, черная трикотажная шапка.

Контактные номера 8-937-3-102-112 или 112, нужна помощь добровольцев.

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