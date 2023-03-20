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Вчера, 17:35

Водитель на «Лексусе» делал «закладки» на территории Уфы

МВД по РБ
Фото:МВД по РБ

Житель Уфимского района подозревается в незаконном сбыте наркотических веществ. Полицейские установили подозреваемого, распространяющего закладки на территории города Уфы.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, 16 марта инспекторы ОГИБДД Уфимского района в деревне Бурцево остановили автомобиль марки «Лексус» для проверки у водителя документов. За рулем оказался 33-летний житель деревни Шмидтово — у него нашли запрещенные вещества. Правоохранители изъяли около 100 полимерных трубок с порошкообразным веществом внутри.

По предварительным данным, 33-летний уфимец приобретал наркотические вещества через посредника в одном из приложений. Злоумышленники специализировались на бесконтактной передаче веществ через «закладки». При приобретении товара подозреваемый получал координаты тайников, доставал наркотики и расфасовывал по более мелким дозам для дальнейшей продажи на территории Уфы.

«В ходе осмотра места жительства злоумышленника были обнаружены стеклянная банка с порошкообразным веществом, электронные весы и металлическая ложка с остатками вещества. Всего полицейскими изъято около 90 грамм психотропных веществ. По факту незаконного сбыта наркотических средств в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мужчина дал признательные показания, его заключили под стражу», — проинформировали в ведомстве.

МВД по РБ
Фото:МВД по РБ
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