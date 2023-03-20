Новости Башкортостана и Уфы
77.24
+0.64
82.37
+0.91
73.71
-0.08
-4 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Вчера, 14:07

В Башкирии сотрудники ДПС задержали угонщика дорогостоящей иномарки

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ

Сотрудники отдельного батальона ДПС задержали угонщика дорогостоящей иномарки. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе региональной госавтоинспекции, утром 20 марта в дежурную часть поступило сообщение об угоне «Ауди Q7» с улицы Карла Маркса. Ориентировка на пропавший автомобиль была переда всем постам и патрулям полиции.

«Обнаружили машину уже в Аургазинском районе на 81 км автодороги Уфа - Оренбург. Там сотрудниками отдельного батальона ДПС была попытка остановить разыскиваемый автомобиль. Однако водитель только прибавил газу. После непродолжительного преследования машину остановили, водителя задержали. Как оказалось, водительских прав мужчина не получал. От освидетельствования на состояние опьянения он отказался», — проинформировали в ведомстве.

В отношении 20-летнего жителя Челябинской области составлено пять административных материалов. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ об угоне транспортного средства.

Видео:ГИБДД по РБ
Автор:Дарья Субботина
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика