В Башкирии сотрудники ДПС задержали угонщика дорогостоящей иномарки

Сотрудники отдельного батальона ДПС задержали угонщика дорогостоящей иномарки. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе региональной госавтоинспекции, утром 20 марта в дежурную часть поступило сообщение об угоне «Ауди Q7» с улицы Карла Маркса. Ориентировка на пропавший автомобиль была переда всем постам и патрулям полиции.

«Обнаружили машину уже в Аургазинском районе на 81 км автодороги Уфа - Оренбург. Там сотрудниками отдельного батальона ДПС была попытка остановить разыскиваемый автомобиль. Однако водитель только прибавил газу. После непродолжительного преследования машину остановили, водителя задержали. Как оказалось, водительских прав мужчина не получал. От освидетельствования на состояние опьянения он отказался», — проинформировали в ведомстве.

В отношении 20-летнего жителя Челябинской области составлено пять административных материалов. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ об угоне транспортного средства.