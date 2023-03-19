В Башкирии следователи назвали предварительную причину пожара с гибелью мужчины

Бирский межрайонный следственный отдел проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины в квартире жилого дома в Благовещенске, в которой произошел пожар.

По данным пресс-службы регионального следственного управления, 19 марта в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома по улице Седова произошло возгорание. В ходе тушения пожара обнаружено тело собственника квартиры, 1961 года рождения.



«На место происшествия выезжал следователь СКР совместно с сотрудниками МВД и МЧС, — сообщили „Башинфому“ в ведомстве. -Проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, опрошены очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении в помещении квартиры».