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Сегодня, 12:00

В Башкирии ревнивая жена сожгла грузовик мужа

пресс-служба МВД России по Башкирии
Фото:пресс-служба МВД России по Башкирии

Полицейские Караидельского района Башкирии раскрыли поджог грузовика, сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным следствия, супруга потерпевшего совершила преступление из ревности.

Сообщение о возгорании «Газели» - фургона у соседей поступило от 26-летней жительницы села Караидель. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что к поджогу может быть причастна 34-летняя местная жительница. Женщина призналась в содеянном и рассказала, что совершила преступление после ссоры с мужем на почве ревности.

По предварительным данным, грузовик находится в собственности у подозреваемой в поджоге женщины и ее мужа.

Все началось из-за того, что супруг уехал в Уфу по делам и не отвечал на ее звонки. Женщина стала думать, как ему отомстить.

Когда мужчина вернулся в родное село, он остановился у своих родителей, поскольку накануне поссорился с женой. В свою очередь женщина, узнав о возвращении своего мужа в село, написала ему сообщение, что подожжет их «Газель». Однако супруг не придал этому никакого значения. 

«Злоумышленница, употребив спиртное и взяв с собой бензин, отправилась к дому родственников для воплощения в жизнь своей «идеи». Разбив стекло, женщина начала поливать салон автомобиля бензином, а затем подожгла и скрылась с места преступления», - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Сейчас проводится оценка причиненного ущерба, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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