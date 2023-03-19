Новости Башкортостана и Уфы
76.6
0
81.46
0
73.34
+0.37
-3 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Вчера, 21:59

В Башкирии разыскивается пропавшая без вести 66-летняя Мунира Зарипова

группа «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk
Фото:группа «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk

В Башкирии разыскивается пропавшая без вести 66-летняя Мунира Зарипова (Садыкова). Жительница Туймазинского района нуждается в медицинской помощи. С 17 марта её местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в группе «Лиза Алерт. Башкортостан» в соцсети «ВКонакте».

Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы чёрные с проседью, глаза карие.

Была одета в синюю куртку, чёрные ботинки, бежевую шапку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить ее по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика