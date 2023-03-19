В Башкирии разыскивается пропавшая без вести 66-летняя Мунира Зарипова (Садыкова). Жительница Туймазинского района нуждается в медицинской помощи. С 17 марта её местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в группе «Лиза Алерт. Башкортостан» в соцсети «ВКонакте».

Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы чёрные с проседью, глаза карие.

Была одета в синюю куртку, чёрные ботинки, бежевую шапку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить ее по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.