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Вчера, 20:04

В Башкирии из-за пожара в квартире эвакуировались почти 50 человек

МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ

В МЧС по Башкирии 19 марта поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Карла Маркса в Нефтекамске. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.

Установлено, что пожар произошел в двухкомнатной квартире. Звеном газодымозащитной службы из зоны опасных факторов пожара было спасено три человека, из них двое детей. Самостоятельно эвакуировались 48 человек, в том числе шестеро детей.

«Открытое горение ликвидировано в течение 15 минут.  Пострадавших нет. В результате пожара огнем повреждено домашнее имущество на площади 15 кв. метров. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает дознаватель», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ.

МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ
Автор:Дарья Субботина
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