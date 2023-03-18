Вынесен приговор уфимцу, развозившему наркотики в нетрезвом состоянии

В Октябрьском районе столицы Башкирии вынесен приговор 38-летнему уфимцу, разъезжавшего по городу в состоянии опьянения с крупной партией наркотиков.

Год назад автоинспекторы его задержали ночью на улице Новоженова за рулем автомобиля «Фольксваген Поло». В декабре 2021-го его уже штрафовали за пьяное вождение. Как тогда, так и сейчас он отказался от медосвидетельствования. При осмотре машины обнаружилось 17 пакетиков с синтетическими наркотиками — как выяснилось, он закупил партию на продажу и развозил пакетики по закладкам.

В результате двух уголовных дел — за вторичное пьяное вождение и сбыт наркотиков в крупном размере, мужчину приговорили к 6 годам 7 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. После отбытия наказания он еще три года не сможет управлять транспортом.