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Вчера, 19:43

В Башкирии водитель сбил на «зебре» двоих детей

скриншот видео пресс-службы УГИБДД по РБ
Фото:скриншот видео пресс-службы УГИБДД по РБ

В Нефтекамске устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали двое детей. По предварительным данным, сегодня, 18 марта, около четырех часов дня на проспекте Юбилейный произошла авария. 45-летний мужчина за рулем «Лады Калины» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на двух несовершеннолетних детей, 4-летнюю девочку и 7-летнего мальчика. Оба ребенка с травмами экстренно госпитализированы в больницу.

«Известно, что мама с детьми вышла на прогулку. В момент аварии женщина шла позади. По данному факту начато разбирательство», - сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе республиканского ГИБДД.

Автор:Ляйсан Закирова
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