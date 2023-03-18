В Башкирии водитель сбил на «зебре» двоих детей

В Нефтекамске устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали двое детей. По предварительным данным, сегодня, 18 марта, около четырех часов дня на проспекте Юбилейный произошла авария. 45-летний мужчина за рулем «Лады Калины» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на двух несовершеннолетних детей, 4-летнюю девочку и 7-летнего мальчика. Оба ребенка с травмами экстренно госпитализированы в больницу.

«Известно, что мама с детьми вышла на прогулку. В момент аварии женщина шла позади. По данному факту начато разбирательство», - сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе республиканского ГИБДД.