В Башкирии браконьеры убили беременную лосиху и двух ее лосят

16 марта в Благовещенском районе Башкирии инспекторы республиканской ассоциации охотников и рыболовов выявили факт незаконной охоты. Была убита беременная самка лося и двое молодых лосят, рожденных в прошлом году. Об этом «Башинформу» сообщили в минэкологии Башкирии.

По словам заместителя министра природопользования и экологии РБ Камиля Биргулиева, незаконная охота на лосиное семейство произошла сутками раньше. Следы снегоходов с лосиными тушами ведут в направлении Павловского водохранилища. Специалистами ведомства подсчитан ущерб, нанесенный животному миру, он предварительно составляет 900 тыс. рублей.

Всех, кто располагает информацией о данном преступлении, просят сообщить в минэкологии РБ по телефону: (347) 218-04-30 или в дежурную часть ОМВД России по Благовещенскому району (телефон (34766) 22504) либо по номеру 112.

Ранее «Башинформ» сообщал об убийстве браконьером краснокнижного марала.