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Вчера, 14:33

Месть шашлычника. Житель Башкирии подозревается в поджоге ресторана

МВД по РБ
Фото:МВД по РБ

В Стерлитамаке ночью 13 февраля в полицию поступило сообщение о возгорании здания ресторана, расположенного на Белорецком тракте. После тушения пожарные провели необходимые исследования и установили, что причиной возгорания стал поджог. Было возбуждено уголовное дело. Ущерб был оценен в несколько миллионов рублей.

«Сотрудники уголовного розыска опросили возможных очевидцев преступления и изучили записи с камер видеонаблюдения. В ходе отработки версий оперативники установили подозреваемого — 38-летнего жителя Стерлитамака. Мужчина был задержан. На допросе подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что мотивом преступления стал личный конфликт с хозяином ресторана. Мужчина якобы несколько лет работал там шашлычником», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.

Подозреваемого задержали. В отношении него расследуется уголовное дело.

Видео:МВД по РБ
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