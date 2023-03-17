Месть шашлычника. Житель Башкирии подозревается в поджоге ресторана

В Стерлитамаке ночью 13 февраля в полицию поступило сообщение о возгорании здания ресторана, расположенного на Белорецком тракте. После тушения пожарные провели необходимые исследования и установили, что причиной возгорания стал поджог. Было возбуждено уголовное дело. Ущерб был оценен в несколько миллионов рублей.

«Сотрудники уголовного розыска опросили возможных очевидцев преступления и изучили записи с камер видеонаблюдения. В ходе отработки версий оперативники установили подозреваемого — 38-летнего жителя Стерлитамака. Мужчина был задержан. На допросе подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что мотивом преступления стал личный конфликт с хозяином ресторана. Мужчина якобы несколько лет работал там шашлычником», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.

Подозреваемого задержали. В отношении него расследуется уголовное дело.