Новости Башкортостана и Уфы
75.75
+0.55
80.88
+0.36
75.01
+1.32
-1 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Сегодня, 10:23

В Башкирии пятеро мужчин незаконно продавали этиловый спирт и нарвались на крупные штрафы

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Салаватский городской суд вынес приговор в отношении пятерых мужчин. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по статье «незаконный оборот этилового спирта без соответствующей лицензии».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, житель Оренбургской области, занимаясь оптово-розничной продажей косметических средств, закупил этиловый спирт. Затем он вовлек в преступную деятельность троих знакомых, предложив продавать спиртосодержащую жидкость физлицам. Сообщники сбывали продукцию на территории республики, а также Оренбургской области. Пятый фигурант уголовного дела признан виновным в приобретении почти 2,5 тысячи литров запрещенной к свободной продаже жидкости, которую хранил у себя без соответствующего разрешения.

Их противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов - изъято свыше 15 тысяч литров спиртосодержащей продукции. Суд назначил организатору группы наказание в виде штрафа в размере трех млн рублей, его сообщникам — в размере зарплаты на общую сумму более 1,7 млн рублей и принудительные работы на 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Пятый фигурант получил штраф в размере 800 тысяч рублей.

Автор:Дарья Субботина
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика