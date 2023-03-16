В Башкирии пятеро мужчин незаконно продавали этиловый спирт и нарвались на крупные штрафы

Салаватский городской суд вынес приговор в отношении пятерых мужчин. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по статье «незаконный оборот этилового спирта без соответствующей лицензии».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, житель Оренбургской области, занимаясь оптово-розничной продажей косметических средств, закупил этиловый спирт. Затем он вовлек в преступную деятельность троих знакомых, предложив продавать спиртосодержащую жидкость физлицам. Сообщники сбывали продукцию на территории республики, а также Оренбургской области. Пятый фигурант уголовного дела признан виновным в приобретении почти 2,5 тысячи литров запрещенной к свободной продаже жидкости, которую хранил у себя без соответствующего разрешения.

Их противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов - изъято свыше 15 тысяч литров спиртосодержащей продукции. Суд назначил организатору группы наказание в виде штрафа в размере трех млн рублей, его сообщникам — в размере зарплаты на общую сумму более 1,7 млн рублей и принудительные работы на 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Пятый фигурант получил штраф в размере 800 тысяч рублей.