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Сегодня, 17:04

Мужчина обвиняется в убийстве супругов и посягательстве на жизнь милиционеров в Башкирии

СУ СКР по РБ
Фото:СУ СКР по РБ

В Башкирии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Ростовской области по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 102 УК РСФСР («умышленное убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление»), ст. 191.2 УК РСФСР («посягательство на жизнь работника милиции в связи с его служебной деятельностью по охране общественного порядка»).

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе регионального следственного управления, утром 28 января 1995 года в квартире дома на улице Ленинградской города Салавата были совершены разбойное нападение и убийство супружеской пары. Прибывшие по сообщению соседей двое милиционеров попытались пресечь преступные действия злоумышленников, но один из них открыл огонь и ранил стражей порядка. После этого подозреваемые скрылись. Тогда преступников задержать не удалось.

В 2022 году следователи и криминалисты повторно изучили материалы дела, допросили свидетелей, установили контакты убитого мужчины с жителями Оренбургской области. В итоге выяснили, что к совершенному нападению причастны трое ранее судимых лиц. Двое подозреваемых, 52 и 53 лет, были задержаны при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» и Росгвардии в Ростовской области.

По версии следствия, в январе 1995 года трое мужчин решили напасть на знакомого им предпринимателя из Салавата. Прибыв к дому жертвы, организатор нападения остался на улице наблюдать за обстановкой, а двое злоумышленников, вооружившись пистолетом «Смит и Вессон», помповым ружьем «Винчестер» и ручной гранатой, ворвались в квартиру коммерсанта, где также находилась его супруга. Угрожая оружием, они избили их, связали и стали требовать деньги. Когда соучастники осознали, что обнаружены сотрудниками милиции, которые требовали открыть дверь, 53-летний обвиняемый, выйдя за рамки общего умысла на разбой, выстрелил в головы супругам, после чего произвел несколько выстрелов в милиционеров, а затем нападавшие ворвались в квартиру соседей на втором этаже, откуда выбрались через окно на улицу и скрылись.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В возбуждении уголовного дела по факту разбоя в отношении 51-летнего мужчины отказано в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Организатор разбойного нападения находится в розыске.

Видео:СУ СКР по РБ
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