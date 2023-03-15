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Сегодня, 07:26

Верховный суд Башкирии вынес приговор банде сбытчиков наркотиков

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Верховный суд Башкортостана вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти участников организованной группы по статье «незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном и особо крупном размерах и покушение на их совершение».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, в 2017 году неустановленное лицо создало интернет-магазин, через который распространялись наркотики в республиках Башкортостан, Татарстан, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской и Челябинской областях, а также в Краснодарском крае.

В преступную деятельность были вовлечены подсудимые в возрасте от 19 до 31 года в качестве «курьеров-закладчиков». В их обязанности входило получение, фасовка и последующее размещение наркотиков в тайниках.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, из незаконного оборота было изъято почти 15 кг наркотических средств.

Суд с учетом позиции гособвинителя назначил соучастникам наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 17 лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Автор:Дарья Субботина
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