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Вчера, 17:28

В Башкирии продолжаются поиски пропавшего три года назад Геннадия Сычкова

«Лиза Алерт» РБ
Фото:«Лиза Алерт» РБ

В Башкирии продолжаются поиски пропавшего без вести 26 декабря 2020 года Геннадия Сычкова из деревни Новой Казанковки Мелеузовского района республики. Об этом сообщает «Лиза Алерт» РБ.

Как ранее писал «Башинформ», мужчина ушел в неизвестном направлении с местного молочного завода, где трудился водителем «ГАЗели». Летом прошлого года родные Геннадия Сычкова объявили вознаграждение за информацию о нем.

Приметы исчезнувшего — рост 176 см, худощавое телосложение, светлые короткие волосы, дугообразные брови и светлые глаза. Житель был одет в черную куртку до колен, синие джинсы, светлый свитер и коричневые ботинки.

Всех, кто мог видеть мужчину, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или на единый номер 112.

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