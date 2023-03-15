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Сегодня, 10:44

В Башкирии осудили экс-сотрудниц отдела вневедомственной охраны за хищение более 4 млн рублей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Салаватский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника финансово-экономического отдела и экс-главного бухгалтера территориального отдела вневедомственной охраны — филиала ФКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан». Они признаны виновными по статьям «мошенничество» и «изготовление и использование распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для их неправомерного перевода».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, женщины занимались вопросами начисления зарплаты сотрудникам учреждения. При направлении в казначейство электронных реестров на выплату зарплаты они отражали недостоверные суммы, включали в документы в качестве работников учреждения данные своих родственников и указывали реквизиты их счетов. Так, с 2017 по 2021 год они похитили свыше 4 млн рублей бюджетных средств.

Подсудимые частично признали свою вину. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца и 2 года 5 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года каждой, а также взыскал сумму причиненного ущерба.

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