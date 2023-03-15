Сотрудники УФСБ по Башкирии предупредили мужчину о последствиях разглашения гостайны

Сотрудники УФСБ России по Башкортостану объявили официальное предостережение 57-летнему гражданину страны о недопустимости действий по статье «разглашение государственной тайны».

«Установлено, что мужчина, допущенный к работе со сведениями, составляющими гостайну, являясь заведующим сектором по мобилизационной подготовке и гражданской защите администрации Благовещенского района, обрабатывал и хранил доверенные ему по службе электронные копии секретных документов на компьютере, подключенном к интернету, что не исключало возможности их разглашения», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства.

Мужчину в профилактических целях предупредили, что ему грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 4 лет в случае продолжения указанных действий.