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Вчера, 16:33

Заключенному в следственном изоляторе Уфы пытались передать запрещенные вещества

МВД Башкирии
Фото:МВД Башкирии

В Уфе задержали 38-летнюю женщину, которая пыталась передать запрещенные вещества одному из заключенных следственного изолятора столицы. Об этом сообщили в МВД Башкирии.

После проверки оперативной информации жительницу задержали и доставили в полицию. При обыске у нее обнаружили два полимерных пакетика с порошкообразным веществом и стеклянные колбы, а также три смартфона, бланки и банковскую карту.

Кроме того, в квартире подозреваемой сотрудники правоохранительных органов нашли множество полимерных пакетиков с клипсой и три аналогичных с порошком, планшет, картонная коробка и прекурсоры для изготовления синтетических наркотиков. По словам уфимки, она «не умеет делать их самостоятельно и искала того, кто мог бы это сделать».

Теперь женщине грозит уголовное наказание по статье 228.1 УК РФ.

Видео:МВД Башкирии
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