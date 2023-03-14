В гострудинспекции по Башкирии сообщили, как мужчина лишился руки на работе

Гострудинспекция в Башкирии завершила расследование несчастного случая, в результате которого пострадал 34-летний работник ООО «Мохит-СТР». Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства, инцидент произошёл 25 января на территории мусоросортировочного комплекса в Стерлитамаке. В конце смены сортировщик убрал своё рабочее место и зашёл в пересыпной узел, расположенный на площадке обслуживания оборудования.

«Здесь он взял шпатель и начал очищать барабан работающего конвейера. В какой-то момент механизм затянул сначала шпатель, а затем перчатку и кисть правой руки мужчины. Произошла травматическая ампутация части конечности, оказавшейся между барабаном и лентой конвейера. Пострадавший, находившийся в помещении один, сумел самостоятельно вытащить руку и выйти к коллегам. Они наложили жгут и вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила работника в городскую больницу № 1», — проинформировали в гострудинспекции по РБ.

Во время расследования выяснилось, что сортировщик очищал барабан в работающем режиме, что запрещено инструкцией по охране труда (рядом с оборудованием установлен предупредительный знак). Причинами несчастного случая стали нарушение технологического процесса, а именно требований по проведению очистки конвейера, неудовлетворительная организация производства работ — не обеспечен контроль за соблюдением процесса очистки оборудования. По выявленным нарушениям требований охраны труда виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов. Материалы расследования переданы в следственные органы.