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Сегодня, 07:48

Уфимца с ножом и баллончиком в руках застали в лифте за странным занятием

группа БашДТП, Telegram
Фото:группа БашДТП, Telegram

В уфимском Затоне в жилом доме на улице Ахметова камера видеонаблюдения, расположенная в лифте, зафиксировала странные поступки мужчины.

Как сообщается в телеграм-канале группы «БашДТП», он около часа ездил в лифте. При нем был канцелярский нож и баллончик, которыми уфимец периодически пользовался не по назначению. Отмечается, что мужчина постоянно заглядывал на один и тот же этаж. В какой-то момент незнакомец прыснул из баллончика в камеру, но безрезультатно, она продолжала фиксировать его телодвижения. Затем и вовсе решил устроить пожар, но жильцы вовремя это заметили, вызвали «скорую» и полицию.

По некоторым данным, уфимец пытался свести счеты с жизнью. Лифт был испачкан кровью.

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