Уфимец хотел продать паспорт гражданина иностранного государства за 250 тысяч рублей

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор в отношении местного жителя по статье «мошенничество». Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, в августе прошлого года мужчина от своего знакомого узнал о финансовых проблемах уфимца, из-за которых последний планирует переезд для постоянного проживания за пределы России.

Подсудимый предложил ему приобрести документы гражданина иностранного государства за 250 тысяч рублей.

Его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов при передаче денег. Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком на три года.