Мужчина в Башкирии рассылал госучреждениям письма экстремистского содержания

Пожилой житель Башкирии почтой с июля по декабрь 2022 года отправлял письма в различные государственные учреждения республики с призывами прекратить их деятельность. Как сообщили «Башинформу» в МВД республики, 69-летний мужчина — последователь экстремистской и запрещенной в России организации «Граждане СССР».

Известно, что он также публиковал в соцсетях видеоролики, в которых пропагандировалось совершение незаконных и противоправных действий. По информации Следственного комитета по РБ, подозреваемый прекрасно знал о статусе организации, однако продолжал рассылку агитматериалов с ее символикой и размещение контента.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде. После обысков в его квартире обнаружены предметы и документы, относящиеся к делу. Ему грозит уголовное наказание по статье 282.2 УК РФ.