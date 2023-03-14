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Вчера, 15:33

Мужчина в Башкирии рассылал госучреждениям письма экстремистского содержания

Пожилой житель Башкирии почтой с июля по декабрь 2022 года отправлял письма в различные государственные учреждения республики с призывами прекратить их деятельность. Как сообщили «Башинформу» в МВД республики, 69-летний мужчина — последователь экстремистской и запрещенной в России организации «Граждане СССР».

Известно, что он также публиковал в соцсетях видеоролики, в которых пропагандировалось совершение незаконных и противоправных действий. По информации Следственного комитета по РБ, подозреваемый прекрасно знал о статусе организации, однако продолжал рассылку агитматериалов с ее символикой и размещение контента.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде. После обысков в его квартире обнаружены предметы и документы, относящиеся к делу. Ему грозит уголовное наказание по статье 282.2 УК РФ.

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