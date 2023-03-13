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Сегодня, 09:37

Житель Башкирии на «Ладе Приоре» не уступил дорогу грузовику

телеграм-канал Владимира Севастьянова
Фото:телеграм-канал Владимира Севастьянова

Сотрудники Госавтоинспекции Бирского района выясняют обстоятельства дорожной аварии, в которой пострадали два человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный госавтоинспектор Владимир Севастьянов. 

Как рассказал Севастьянов, накануне днем на трассе Уфа - Янаул 29-летний местный житель за рулём «Лады Приора», предположительно, при выезде с автодороги Бирск - Тастуба - Сатка на главную дорогу не уступил грузовику Sitrak.

«В результате дорожной аварии пассажиры легкового автомобиля - женщины 60 и 62 лет получили травмы, - подчеркнул главный госавтоинспектор Башкирии. - По факту ДТП проводится проверка».

Автор:Галина Бахшиева
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