Житель Башкирии на «Ладе Приоре» не уступил дорогу грузовику

Сотрудники Госавтоинспекции Бирского района выясняют обстоятельства дорожной аварии, в которой пострадали два человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный госавтоинспектор Владимир Севастьянов.

Как рассказал Севастьянов, накануне днем на трассе Уфа - Янаул 29-летний местный житель за рулём «Лады Приора», предположительно, при выезде с автодороги Бирск - Тастуба - Сатка на главную дорогу не уступил грузовику Sitrak.

«В результате дорожной аварии пассажиры легкового автомобиля - женщины 60 и 62 лет получили травмы, - подчеркнул главный госавтоинспектор Башкирии. - По факту ДТП проводится проверка».