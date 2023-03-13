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В Уфе при пожаре в жилом доме офицер Росгвардии спас неходячего мужчину

управление Росгвардии по РБ
Фото:управление Росгвардии по РБ

В Уфе офицер Управления вневедомственной охраны по РБ Олег Г. спас при пожаре в частном доме неходячего мужчину. У майора полиции был выходной день, он находился во дворе своего дома, когда услышал крики о помощи и увидел густой черный дым.

«Росгвардеец незамедлительно позвонил в экстренные службы, а сам направился в сторону участка, где разгорался пожар. Подбежав к женщине, которая звала на помощь, он узнал, что в горящем доме находится ее неходячий 41-летний сын. В это время на помощь пришел неравнодушный гражданин, который находился неподалеку. Вместе с росгвардейцем через окно они проникли в задымленную квартиру. Ориентируясь на крики о помощи, офицер нашел беспомощного мужчину, который не мог выбраться на улицу», — проинформировали в пресс-службе Росгвардии РБ.

Вдвоем они вытащили пострадавшего и передали его сотрудникам скорой помощи. Огонь потушили прибывшие пожарные. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

управление Росгвардии по РБ
Фото:управление Росгвардии по РБ
Автор:Дарья Субботина
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