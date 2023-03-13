В Стерлитамаке из горящего дома эвакуировано 12 жильцов, один человек погиб

В Стерлитамаке из пожара в многоквартирном доме эвакуировано 12 жильцов, один человек погиб. О возгорании в городе информагентству «Башинформ» сообщили в главном управление МЧС России по Башкирии.

Сообщение о пожаре в 9-этажном доме Проспекту Октября в Стерлитамак поступило на пульт ведомства вечером 13 марта. На место происшествия выехали силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.

По прибытии пожарно-спасательного подразделения установлено, что горела кухня в однокомнатной квартире на 5 этаже. Из зоны воздействия огня эвакуировали 12 человек. Из горящей квартиры пожарные вынесли мужчину и женщину. Мужчина, 1983 года рождения не подавал признаки жизни и был передан медикам. К сожалению, они констатировали его смерть.

Пожар потушен. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственного-оперативная группа и дознаватель МЧС России.