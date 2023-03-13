Не обеспечил блокировку звонка от мошенников: в Башкирии оштрафовали оператора сотовой связи

Прокуратура Буздякского района проверила исполнение законодательства в сфере пресечения кибермошенничества. По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в августе прошлого года со счета местной жительницы дистанционным способом было похищено около 40 тысяч рублей. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «мошенничество».

Выяснилось, что звонок сделан мошенником, представившимся сотрудником банка, с территории иностранного государства при помощи технологии подмены телефонного номера.

«При этом, вопреки требованиям законодательства, оператор сотовой связи не препятствовал осуществлению входящего телефонного соединения с сети иностранного оператора и не прекратил оказание услуг. В этой связи прокуратура района возбудила в отношении оператора сотовой связи производство по делу об административном правонарушении по статье «неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи», — рассказали в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Решением мирового судьи юридическое лицо оштрафовано на 600 тысяч рублей.