В Уфе на улице Ленина горит дом

В Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение, что по улице Ленина в Уфе горит дом. На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.

По прибытии происходило горение в одной из квартир жилого одноэтажного бревенчатого дома 10х15 метров, на трех хозяев. Из дома пожарные эвакуировали 2 человек (мужчины), после осмотра врачами доставлены в больницу.

Горение локализовано, тушение продолжается. Причину пожара предстоит установить дознавателю МЧС России.