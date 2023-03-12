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Сегодня, 11:21

В Башкирии задержали мужчину, нанёсшего ножевое ранение своему товарищу

МВД по Республике Башкортостан
Фото:МВД по Республике Башкортостан

В Башкирии задержан подозреваемый в причинении ножевого ранения приятелю. О происшествии в Ишимбае информагентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Жильцы многоквартирного дома улице Чкалова обнаружили в подъезде окровавленный нож и тут же вызвали полицейских. Бдительные горожане сообщили, что ночью в подъезде они слышали сильный шум, а позже на стенах они заметили пятна, похожие на кровь.

«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая провела все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. На лестничной площадке полицейские изъяли нож. Из того же подъезда скорая помощь с ножевыми ранениями в реанимационное отделение центральной районной больницы доставила 39-летнего местного жителя», — сообщили в МВД по Башкирии.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к потерпевшему в гости пришел 30-летний ранее судимый местный житель. Приятели распили спиртное. В какой-то момент между ними завязался конфликт, переросший в драку. 30-летний горожанин схватился за кухонный нож и нанёс удар хозяину квартиры.

Подозреваемый задержан. В содеянном мужчина сознался. Следователь отдела МВД России по Ишимбайскому району открыл уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

МВД по Республике Башкортостан
МВД по Республике Башкортостан
Фото:МВД по Республике Башкортостан
Автор:Эдуард Кускарбеков
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