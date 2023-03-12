В Башкирии задержали мужчину, нанёсшего ножевое ранение своему товарищу

В Башкирии задержан подозреваемый в причинении ножевого ранения приятелю. О происшествии в Ишимбае информагентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Жильцы многоквартирного дома улице Чкалова обнаружили в подъезде окровавленный нож и тут же вызвали полицейских. Бдительные горожане сообщили, что ночью в подъезде они слышали сильный шум, а позже на стенах они заметили пятна, похожие на кровь.

«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая провела все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. На лестничной площадке полицейские изъяли нож. Из того же подъезда скорая помощь с ножевыми ранениями в реанимационное отделение центральной районной больницы доставила 39-летнего местного жителя», — сообщили в МВД по Башкирии.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к потерпевшему в гости пришел 30-летний ранее судимый местный житель. Приятели распили спиртное. В какой-то момент между ними завязался конфликт, переросший в драку. 30-летний горожанин схватился за кухонный нож и нанёс удар хозяину квартиры.

Подозреваемый задержан. В содеянном мужчина сознался. Следователь отдела МВД России по Ишимбайскому району открыл уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».