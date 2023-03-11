Жертвой очередного пожара в Башкирии стала 49-летняя женщина. Трагический случай произошел сегодня утром в селе Трунтаишево Альшеевского района.

Как сообщили «Башинформ» в пресс-службе МЧС по РБ, на место происшествия оперативно выехали пожарные и другие экстренные службы.

«Огонь был оперативно потушен на площади 3 м². К сожалению, в ходе тушения обнаружена погибшая женщина 1974 года рождения. В настоящее время на месте пожара работает следственно оперативная группа и дознаватель МЧС России», — проинформировали в ведомстве.

По уточненным данным МЧС по РБ, погибшим оказался мужчина 1974 года рождения.