В Башкирии ночью загорелась мечеть

Сообщение о пожаре по улице Масягутово в деревне Якутово Куюргазинского района поступило накануне поздно вечером. На место незамедлительно выехали силы и средства МЧС России, добровольная пожарная команда и другие экстренные службы.

По прибытию установлено, что происходит горение внутри бревенчатого одноэтажного здания мечети. Пожарными подразделения пожар локализован на площади 80 кв. метров, открытое горение ликвидировано.

«Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ.