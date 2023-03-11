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Сегодня, 10:58

64-летний пассажир ВАЗ-2107 погиб в ДТП с грузовиком в Башкирии

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ

64-летний пассажир ВАЗ-2107 погиб в ДТП с грузовиком в Башкирии. Авария произошла накануне вечером на 1306 км автодороги М5 «Урал».

По данным ГИБДД по РБ, 40-летний местный житель за рулём ВАЗ-2107, предположительно, при выезде на главную дорогу не уступил грузовику «Isuzu» и столкнулся с ним.

«В результате ДТП 64-летний пассажир ВАЗа скончался на месте происшествия. Его водитель с травмами госпитализирован. Начато разбирательство», — сообщили «Башинформу» в ведомстве.

Госавтоинспекторы предупреждают, проезд перекрестков требует от каждого водителя дополнительной концентрации внимания и строгого соблюдения ПДД. На перекрестке неравнозначных дорог, находясь на второстепенной дороге, вы должны уступить дорогу всем автомобилям, находящимся на главной дороге. При подъезде к перекресткам выбирайте такую скорость движения, которая позволит вам в случае появления опасности остановить автомобиль.

Автор:Альфия Аглиуллина
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