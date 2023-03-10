В Уфе за сутки снежные массы рухнули на семь автомобилей: одну машину «лавиной» отбросило к забору

В Уфе за прошедшие сутки произошло семь случаев падения снега и наледи на автомобили. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе управления гражданской защиты города, инциденты зафиксированы в Кировском, Калининском, Октябрьском и Советском районах города. В пяти случаях из семи снег и наледь сошли с крыш административных зданий, в одном случае — с кровли жилого дома, еще в одном — с козырька балкона жилого дома.

Из-за падения снежных масс семь автомобилей получили механические повреждения. В одном случае снежная лавина, рухнувшая с административного здания, отбросила припаркованный автомобиль к ограждению.

«Неблагоприятные погодные условия продолжают сохраняться на территории столицы республики, поэтому убедительно просим вас быть внимательнее и осторожнее. Аккуратнее проходите мимо зданий, особенно высотных, обращайте внимание на наличие на их крышах снежных масс — если таковые там имеются, выбирайте иной маршрут следования. Не игнорируйте таблички, информирующие о возможном сходе снега и наледи, ограждения, которые выставляются при проведении очистных работ. Осмотрительнее выбирайте места для парковки личного автомобиля — это поможет избежать его повреждения из-за падения снега», — дали рекомендации в пресс-службе ведомства.