Новости Башкортостана и Уфы
75.94
+0.04
80.4
+0.26
82.56
+0.97
0 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Вчера, 15:11

В Уфе в магазине алкогольных напитков посетительница убила 19-летнюю продавщицу

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Уфе в магазине алкогольных напитков, расположенном на улице Благоварской в Нижегородке, 29-летняя клиентка убила 19-летнюю продавщицу. Женщина ударила девушку ножом. Пострадавшую госпитализировали. К сожалению, ранение оказалось смертельным. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, инцидент произошел в прошедшие выходные, 4 марта.

«Сотрудники полиции задержали женщину, совершившую нападение в одной из торговых точек города. С учетом того, что пострадавшая скончалась, материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для дальнейшей передачи в следственные органы», — прокомментировали в МВД по РБ.
Автор:Дарья Субботина
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика