В Уфе в магазине алкогольных напитков посетительница убила 19-летнюю продавщицу

В Уфе в магазине алкогольных напитков, расположенном на улице Благоварской в Нижегородке, 29-летняя клиентка убила 19-летнюю продавщицу. Женщина ударила девушку ножом. Пострадавшую госпитализировали. К сожалению, ранение оказалось смертельным. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, инцидент произошел в прошедшие выходные, 4 марта.

«Сотрудники полиции задержали женщину, совершившую нападение в одной из торговых точек города. С учетом того, что пострадавшая скончалась, материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для дальнейшей передачи в следственные органы», — прокомментировали в МВД по РБ.