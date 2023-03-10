В центре Уфы из офиса банка вывели всех посетителей и сотрудников: на месте работает полиция

В центре Уфы 10 марта из офиса банка, расположенного на улице Ленина, вывели всех посетителей и сотрудников. Как сообщил «Башинформу» очевидец, в отделение никого не впускают.

«Сказали, что эвакуация, никого не пускают. Якобы сейчас приедет полиция и саперы», — рассказал информагентству уфимец.

«Башинформ» обратился за комментарием по поводу происходящего в пресс-службы МВД по РБ и банка.

В региональном МВД заявили, что в полицию поступило сообщение об опасном предмете. После проверки выяснилось, что ничего опасного не обнаружено.

«В офисе банка сотрудники обнаружили бесхозную сумку и сразу вызвали экстренные службы. Клиентов и персонал эвакуировали. Специалисты провели осмотр, опасные предметы не обнаружены. Офис продолжил работу в обычном режиме», — пояснил информагентству сотрудник Сбера.

Как заявил свидетель случившегося, кто-то забыл в помещении сумку, внутри которой оказалась банка с вареньем.