«Ожог до мяса»: в Башкирии трехлетний ребенок пострадал в детском саду

В Ишимбае трехлетний мальчик застрял ногой в батарее и получил ожог 3 степени. Инцидент произошел в детском саду №9 «Белоснежка». Как рассказала агентству «Башинформ» мама пострадавшего ребенка Ольга Иванова, ее сын застрял ногой в батарее отопления в группе и высвободиться сам не смог. Тогда малыш стал стучать по батарее, на что его попросили не шуметь. И только когда начал громко кричать, на него обратили внимание.

«Подошла воспитатель, но не смогла ногу вытащить, в итоге ещё и механическую травму нанесли, ожог до мяса. Но опять не заметили, и он ещё так ходил и плакал, пока заведующая не зашла в группу на крики ребёнка. Он сам поднял штанину и показал уже раздувшуюся ногу», - рассказала информагентству мама пострадавшего.

В результате ребенка экстренно увезли в ожоговый центр Стерлитамака и прооперировали под общим наркозом. Теперь предстоит еще одна операция.

«Малыш стал ещё более раздражительным после наркоза, тяжело отходил, плачет. Они считают это просто несчастный случай. Никто не виноват, только сам ребёнок», - возмущается Ольга Иванова.

В пресс-службе минздрава Башкирии агентству «Башинформ» подтвердили, что трехлетний малыш действительно поступил в больницу с термическим контактным ожогом о металл III степени.

«Пациент готовится к аутодермопластике [пересадке кожи - прим. ред.]», - уточнили в ведомстве.

В администрации Ишимбайского района случившееся не отрицают. В пресс-службе отмечают, что первая помощь пострадавшему ребенку медсестрой дошкольного учреждения была оказана в полном объеме. А со всем персоналом детского сада проведена разъяснительная работа.

«Свою вину воспитатель и администрация детского сада полностью признают. Воспитателю и заведующей вынесено дисциплинарное взыскание за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. С сотрудниками детского сада проведен внеплановый инструктаж», - сообщили агентству «Башинформ» в администрации.

Между тем прокуратура Ишимбайского района организовала проверку, в ходе которой установлено, что ЧП произошло в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей персоналом учреждения.

«Межрайонная прокуратура возбудила в отношении заведующей дошкольным образовательным учреждением административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных учреждений), также внесла в ее адрес представление с требованием принять дополнительные меры по недопущению подобных фактов впредь и привлечь виновных лиц к ответственности», - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В следственном комитете Башкирии также сообщили о проведение проверки. Следователи планируют опросить пострадавшего мальчика и его родителей, персона детского сада, а также проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степень тяжести причиненного вреда здоровью ребенку. В ходе проверки действиям (бездействию) работникам дошкольного учреждения будет дана правовая оценка.