На территории заказника в Башкирии браконьер убил кабана

9 марта госинспектором природного заказника республиканского значения «Белоозерский» в 3 км севернее деревни Дмитриевка Гафурийского района выявлен факт незаконной добычи кабана. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе минэкологии Башкирии.

В незаконной охоте подозревается местный житель, за данное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы за период до двух лет, либо исправительные работы или лишение свободы на тот же срок.

На территории заказника запрещены все виды охоты на зверей и птиц, за исключением отстрела или отлова в целях регулирования численности и научных целях на основании специальных разрешений. Сумма ущерба охотничьим ресурсам составила 150 тыс. рублей. По данному факту полицией проводится проверка.