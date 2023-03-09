В Уфе около остановки неизвестный избил мужчину и отобрал у него гаджеты на 220 тысяч рублей

В полицию Уфы с заявлением о грабеже обратился местный житель. Он рассказал, что около остановки неизвестный нанес ему телесные повреждения. Налетчик отобрал у уфимца мобильник, беспроводные наушники и ноутбук. Общая сумма ущерба составила более 220 тысяч рублей.

Стражи порядка оперативно установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый 23-летний уфимец. Он полностью признал свою вину. Похищенное имущество подозреваемый продал малознакомому мужчине.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье „грабеж“. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Уфе.