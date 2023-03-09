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Сегодня, 11:39

В Башкирии волонтеры продолжают поиск пропавшего осенью на лодке Сергея Фролова

поисковый отряд «БашРегионСпас»
Фото:поисковый отряд «БашРегионСпас»

В Башкирии продолжаются поиски 60-летнего уфимца Сергея Фролова. Как сообщает поисковый отряд «БашРегионСпас», он пропал еще 26 ноября 2022 года — ушёл на лодке с буквами АПС в микрорайоне Нижегородка в неизвестном направлении.

Приметы: рост 183 сантиметра, худощавое телосложение, седина и серо-голубые глаза.

На момент исчезновения мужчина был одет в черно-серую куртку «Роснефть», джемпер такого же цвета, белую футболку, серо-черные брюки и «болотные» резиновые сапоги.

Всем, кому известно о местонахождении Сергея Фролова, необходимо связаться со спасателями по телефону 8-937-3-102-112 или единому номеру 112.

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