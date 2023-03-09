В Башкирии во встречное ДТП с Daewoo Nexia попал автобус с 46 детьми

В Иглинском районе утром 9 марта на 10 км автодороги Уфа - Иглино - Красная Горка столкнулись Daewoo Nexia и встречный автобус Neoplan. По данным пресс-службы ГИБДД по РБ, в салоне автобуса находились 49 пассажиров, в том числе 46 детей.

Известно, что дети ехали из Уфы в «Павловский парк» на экскурсию. В результате столкновения водитель Daewoo с тяжёлыми травмами госпитализирован. Находящиеся в автобусе пассажиры не пострадали.

Выделен резервный автобус, на котором дети и их сопровождающие продолжат путь. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности случившегося уточняются.