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Вчера, 21:03

Жителя Учалинского района осудят за дачу взятки судебному приставу

Следственным отделом по Кировскому району Уфы завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Учалинского района по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Как установлено следствием, обвиняемый обратился к судебному приставу отдела службы судебных приставов Учалов и Учалинского района с предложением за 50 тыс. рублей снять с его супруги ограничение на выезд за границу, которое было наложено в рамках исполнительного производства по взысканию с нее задолженности. Пристав доложила руководству о склонении ее к получению взятки и обратилась в органы ФСБ.

17 января 2023 года при передаче банковской карты с пин-кодом, на которые должна была быть перечислена сумма взятки, обвиняемый был задержан с поличным оперативниками Управления ФСБ России по Республике Башкортостан.

Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал частично.

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