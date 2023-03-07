Жители Бурзянского района пойдут под суд за незаконную охоту на медведя

Следственным отделом в ЗАТО «Межгорье СУ СК России по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Бурзянского района 54 и 38 лет по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Как установлено следствием, обвиняемые 11 декабря 2022 года в лесном массиве вблизи деревни Байгазино, в нарушение действующего законодательства, без получения соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, используя охотничьи ружья 12 калибра, осуществили незаконную охоту, в ходе которой путем отстрела добыли одну особь самца медведя. После отстрела животного злоумышленники решили разделать тушу и были застигнуты с поличным сотрудниками полиции, которые проводили рейдовые мероприятия по незаконной рубке лесных насаждений.