В центре Уфы из-за пожара в квартире жильцы дома эвакуировались, есть пострадавший

В Уфе утром 7 марта в многоквартирном доме по улице Ленина произошел пожар. На место прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.

«Установлено, что пожар произошел в однокомнатной квартире. Огнем поврежден пол в комнате размером 6×4 м. Из зоны воздействия опасных факторов пожара звеном газодымозащитной службы спасен мужчина, 1960 года рождения, с предварительным диагнозом отравление продуктами горения он доставлен в больницу № 21», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Самостоятельно до приезда пожарной охраны эвакуировались четыре человека. С помощью спасательных устройств было спасено еще четыре человека. Открытое горение ликвидировали. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.