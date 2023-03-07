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Вчера, 18:01

В городе Октябрьском сотрудники полиции расследуют очередную мошенническую схему

Очередной жертвой преступников стала пенсионерка города Октябрьского. В двухдневный срок мошенникам удалось выманить у горожанки более 600 тысяч рублей.

Со слов 65-летней местной жительницы, ей на телефон позвонил якобы сотрудник банка. Неизвестный сообщил даме, что якобы мошенники по ее паспортным данным пытаются оформить кредит. Но есть шанс предотвратить преступные действия, оформив новый займ, и перевести кредитные средства на сберегательный счет. Женщина выполнила все указания лже-сотрудника. Потерпевшая оформила два кредита. Средства от первого займа она перевела на банковские счета и абонентские номера оператора сотовой связи. А сумму второго кредита горожанка перечислила частично, так как поняла, что имеет дело с аферистами. Однако сумма в размере более 600 тысяч рублей уже была переведена мошенникам.  

Потерпевшая знала о подобных фактах преступления, однако, введенная в заблуждение, доверилась злоумышленнику.

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