В Башкирии бывший главный бухгалтер «Дворца спорта» отделалась условным сроком за присвоение денег

Октябрьский городской суд вынес приговор в отношении бывшего главного бухгалтера МУП «Дворец спорта» по статье «присвоение». По данным пресс-службы прокуратуры РБ, женщина, вопреки служебным обязанностям, забрала наличные деньги, находящиеся в кассе муниципального учреждения, и распорядилась ими по своему усмотрению. Ее противоправными действиями причинен ущерб в размере более 63 тысяч рублей.

Подсудимая признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.