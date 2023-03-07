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Вчера, 14:39

Уфимец подозревается в избиении подростка: причиной конфликта стал лающий пес школьника

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Уфе в подъезде жилого дома мужчина набросился с кулаками на подростка. По предварительным данным, конфликт произошел из-за собаки школьника, которая своим лаем напугала взрослого уфимца. От слов местный житель перешел к рукоприкладству. Подростку потребовалась помощь медиков. Сейчас в причинах и обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники полиции.

«В отделе  полиции № 8 Уфы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ „умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности“. Расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства преступления», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.

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