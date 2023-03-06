Замначальника полиции Башкирии приговорили к 11 годам колонии строгого режима и лишили звания

В Забайкальском крае суд признал виновным в получении взятки в особо крупном размере замначальника полиции по оперативной работе МВД по Башкортостану Андрея Москвитина. Экс-замначальника управления — начальника полиции УМВД России по Забайкальскому краю Михаила Поливина также признали виновным в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

Установлено, что в 2013 году Москвитин, будучи начальником межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности УУР УМВД России по Забайкальскому краю, при посредничестве Поливина, занимавшего тогда должность замначальника краевого управления МВД России, получил взятку от крупного бизнесмена за то, что будет заниматься его общим покровительством. Предметом взятки стала квартира в Центральном районе Читы, стоимостью около 2,1 млн рублей.

«Оба подсудимых категорически отрицали свою причастность к инкриминируемым им преступлениям. Приговором суда Москвитину назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он также лишен звания „полковник полиции“. Поливин приговорен к штрафу на 2 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

Как информировал «Башинформ», Андрей Москвитин на одном из судебных заседаний заявил, что дело сфабриковано и является актом мести криминальных элементов, преступную деятельность которых он пресекал во время своей службы в правоохранительных органах.